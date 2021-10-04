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Общество4 октября 2021 15:00

В Кирове выровняли дорогу на Луганской, где появились ямы и колеи

Подрядчик провел работы в рамках гарантийных обязательств
Маргарита Акагиева
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Работы провели на отрезке дороги длиной почти в полкилометра. Фото: admkirov.ru

Работы провели на отрезке дороги длиной почти в полкилометра. Фото: admkirov.ru

В Кирове выровняли дорогу на Луганской, на которую жаловались горожане. В текущем году в местных пабликах появились многочисленные жалобы на ямы и колеи, образовавшиеся на пересечении с Дзержинского. Все из-за погоды - от сильной жары большегрузы продавили колеи на асфальте.

Как сообщает горадминистрация, этот участок ремонтировали три года назад - в 2018 году. Гарантия на работы действует в течение четырех лет, поэтому подрядчик исправлял ситуацию за свой счет. Специалисты провели работы на отрезке длиной в 420 метров: фрезерование проезжей части и укладка нового асфальтобетонного покрытия. Сейчас ремонт завершен.