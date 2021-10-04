В Кирове выровняли дорогу на Луганской, где появились ямы и колеи

Работы провели на отрезке дороги длиной почти в полкилометра. Фото: admkirov.ru

В Кирове выровняли дорогу на Луганской, на которую жаловались горожане. В текущем году в местных пабликах появились многочисленные жалобы на ямы и колеи, образовавшиеся на пересечении с Дзержинского. Все из-за погоды - от сильной жары большегрузы продавили колеи на асфальте.

Как сообщает горадминистрация, этот участок ремонтировали три года назад - в 2018 году. Гарантия на работы действует в течение четырех лет, поэтому подрядчик исправлял ситуацию за свой счет. Специалисты провели работы на отрезке длиной в 420 метров: фрезерование проезжей части и укладка нового асфальтобетонного покрытия. Сейчас ремонт завершен.