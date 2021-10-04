В Кирове на улице Архитектора Зянкина завершилось строительство дома для детей-сирот

Секцию дома удалось возвести всего за 8 месяцев. Фото: admkirov.ru

В Кирове в рамках реализации программы по предоставлению квартир детям-сиротам завершилось строительство секции дома по улице Архитектора Зянкина 11/1. Заветные ключи получит 131 человек. Торжественное вручение может состоятся уже в ноябре. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам властей, при строительстве дома соблюдены все нормы. Квартиры будут предоставлены новоселам в чистовой отделке, с электроплитой и установленной сантехникой.

Отметим, что секцию удалось возвести всего за 8 месяцев. При этом пластиковые стеклопакеты, скоростные грузовой и пассажирский лифты, а также система регулирования подачи отопления выполнены из качественных материалов.

Всего же в этом году ключи получат 249 детей-сирот и граждан, чье жилье признано аварийным. Для этих целей также выделены 48 квартир в новом доме на улице Энтузиастов, 56-а.