В Кирово-Чепецке водитель «Лады Весты» сбил пешехода

По предварительным данным пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 1 октября, в Кирово-Чепецке произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Неприятный инцидент случился в 13 часов на улице Сосновой у дома №3/2. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не смог вовремя заметить 53-летнего мужчину, переходящего проезжую часть в неположенном месте. В результате владелец отечественной легковушки сбил пострадавшего, от чего тот получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 20 ДТП, в которых один человек погиб и 29 получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.