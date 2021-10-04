В Слободском третьи сутки ведутся поиски 46-летнего мужчины

О местонахождении слободчанина ничего не известно со 2 октября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 46-летнего жителя города Слободского. В последний раз Станислава Ширяева видели в минувшую субботу, 2 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет пропавшего мужчины. Рост Станислава Валерьевича 185 см. У него худощавое телосложение, черные с залысиной волосы и зеленые глаза. Был одет в темную куртку, спортивные штаны и серую бейсболку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.