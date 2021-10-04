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Происшествия4 октября 2021 12:55

В Кирове автобус врезался в фуру: пострадали три человека

Среди получивших травмы - один несовершеннолетний
Маргарита Акагиева
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Автобус въехал в грузовик, припаркованный на краю дороги. Фото: vk.com/gibdd43

Автобус въехал в грузовик, припаркованный на краю дороги. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове автобус врезался в грузовик. В результате аварии пострадали три человека. Об этом информирует региональная ГИБДД.

ДТП произошло 4 октября около 12 часов на улице Ломоносова у дома №14. По предварительным данным, автобус маршрута №12 врезался в «МАЗ», припаркованный у края проезжей части. Три пассажира получили травмы разной степени тяжести, среди них один несовершеннолетний.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и условия совершения аварии. Точные причины случившегося пока не известны.