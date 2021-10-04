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Общество4 октября 2021 12:48

Просьба не пугаться: 6 октября в Кировской области включат электросирены

В регионе пройдут проверки систем оповещения
Маргарита Акагиева
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По громкоговорителям, радио и телевизору также передадут информационное сообщение.

По громкоговорителям, радио и телевизору также передадут информационное сообщение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. 6 октября проведут проверку всех систем оповещения. Об этом сообщает региональное правительство.

На улицах прозвучат электросирены, а по радио, телевизору и громкоговорителям - информационное сообщение. Пугаться и прятаться в подвалы не стоит: такую комплексную проверку проводят ежегодно раз в шесть месяцев. Она позволяет своевременно оповещать жителей региона об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Управление гражданской защиты просит кировчан не паниковать, соблюдать спокойствие и порядок.