Просьба не пугаться: 6 октября в Кировской области включат электросирены

По громкоговорителям, радио и телевизору также передадут информационное сообщение.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. 6 октября проведут проверку всех систем оповещения. Об этом сообщает региональное правительство.
На улицах прозвучат электросирены, а по радио, телевизору и громкоговорителям - информационное сообщение. Пугаться и прятаться в подвалы не стоит: такую комплексную проверку проводят ежегодно раз в шесть месяцев. Она позволяет своевременно оповещать жителей региона об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.
Управление гражданской защиты просит кировчан не паниковать, соблюдать спокойствие и порядок.