В Кирове на Мостовицкой забил «гейзер»: дефект на сетях устранили

Рабочие оперативно устранили дефект. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове на улице Мостовицкой из-под земли забил «гейзер». Авария произошла вечером 3 октября в районе дома №12. Информация о произошедшем быстро разошлась по пабликам, и вскоре о ней узнали и власти.

Как сообщает горадминистрация, на место прибыли аварийные бригады «Кировских коммунальных систем». Поврежденный участок отключили от водоснабжения. В процессе ликвидации утечки специалисты выяснили, что прорыв случился из-за поломки гидранта. Дефект оперативно устранили в ближайшее время.

В результате коммунальной аварии без воды остался лишь один дом, да и то подачу ресурса уже восстановили. Социальные объекты в зону отключения не попали, сообщили в мэрии.