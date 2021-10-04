В Кирове до середины октября ограничат движение на улице Орловской

Движение ограничат в районе дома №16 по Орловской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение по улице Орловской. Причина - подключение к централизованной системе водоотведения зданий в квартале улиц Орловской, Свободы, Ленина, Воровского. Об этом сообщили в горадминистрации.

Движение ограничат в районе дома №16 с 6 по 13 октября. Подрядчик расставит временные дорожные знаки на месте работ и установит ограждение. Кроме того, участок будет освещен в ночное время суток.

Кировчан просят учесть эту информацию при планировании маршрута.