За три дня в Кировской области задержали 34 пьяных водителя

Автоинспекторы пресекли более 700 нарушений ПДД на дорогах области. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции пресекли 706 нарушений ПДД на дорогах Кировской области. Статистику с 1 по 3 октября приводит региональная ГИБДД.

Так, за этот период автоинспекторы поймали 34 пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования водителя. Кроме того, им попались 24 бесправника. Кроме того, в эти дни в регионе произошло 20 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали 29. Конкретно в Кирове в 11 авариях получили травмы 14 участников дорожного движения. В районах региона - один погибший и 15 пострадавших в девяти происшествиях.

Чаще всего ДТП были связаны со столкновениями машин и съездом с проезжей части. Основными причинами автомобильных аварий ГИБДД называет грубое и сознательное нарушение ПДД - в частности, выезд на «встречку» и несоответствие скоростного режима погодным и дорожным условиям.