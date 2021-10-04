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Здоровье4 октября 2021 9:43

В Кировской области более 40 человек с COVID-19 подключены к ИВЛ

В стационарах находятся на лечении 4796 человек с коронавирусом
Алина Сашина
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Бригады скорой медицинской помощи обслужили за сутки 1 726 вызовов.

Бригады скорой медицинской помощи обслужили за сутки 1 726 вызовов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области по состоянию на 4 октября выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 146 человек. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 4796 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 168 пациентам, 41 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 538.

На дому проходят лечение 8257 кировчан. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4187 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 428 жителей области.