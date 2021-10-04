В Кировской области более 40 человек с COVID-19 подключены к ИВЛ

Бригады скорой медицинской помощи обслужили за сутки 1 726 вызовов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области по состоянию на 4 октября выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 146 человек. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 4796 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 168 пациентам, 41 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 538.

На дому проходят лечение 8257 кировчан. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4187 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 428 жителей области.