Кировчанка получила пять лет колонии за найденный и оставленный себе пакетик наркотиков

Женщина пыталась обжаловать приговор, однако решение суда оставили в силе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили 33-летнюю местную жительницу за хранение и продажу наркотиков. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Как выяснилось, женщина, уже будучи наркоманкой, однажды нашла в машине пакетик с запрещенным веществом, оставленный ее знакомым. Дамочка подобрала находку и оставила у себя на хранении, успев также продать часть содержимого своему приятелю, такому же любителю «запрещенки». Как она попалась полиции - неизвестно. Общий вес наркотика составил 1,93 грамма, что является крупным размером.

Женщину обвинили в приобретении, хранении и сбыте вещества. Суд вынес приговор: пять лет колонии общего режима. Кировчанка попыталась обжаловать приговор, однако решение осталось в силе.