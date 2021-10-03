В Кирово-Чепецке не могут начать ремонт аварийного путепровода

Путепровод находится в ужасном состоянии уже сейчас. Фото: chepetsk.ru

Жителей Кирово-Чепецка тревожит состояние путепровода на улице 60 лет Октября. Сравнительно безопасно его можно использовать лишь до 2023 года, сообщает новостной портал «Чепецк.РУ». А дальше мосту потребуется капитальный ремонт.

Известно, что путепровод уже сейчас находится в ужасном состоянии: покосившиеся опоры, проблемы с водоотведением и нарушения гидроизоляции, протечки, разрушения железобетонных конструкций с коррозией арматуры, проломы и другие дефекты. Власти города направили на обследование моста три миллиона рублей: без документации начинать ремонт невозможно. Известно, что она должна была быть готова еще летом. Но подрядчик до сих пор не выполнил задачу.

На данный момент мэрия Кирово-Чепецка сообщает, что нужно ждать конца работы проектировщиков. Предполагается, что на ремонт такого объекта потребуется привлекать федеральные средства, а без документации, опять-таки, начать поиск денег невозможно. «Остается рассчитывать, что контракт окажется исполнен и бесконтрольно идущие по мосту большегрузы в последние два года не усугубили состояние путепровода», - констатирует портал.