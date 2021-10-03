В Кирове хотят создать брендовый туристический маршрут «Вятка гастрономическая»

Гастрономический маршрут по Кирову будет связан с особенностями и традициями местной кухни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гостей в Киров решили заманивать яствами и кушаньями - буквально. Власти намерены создать туристический маршрут «Вятка гастрономическая», который будет связан с традициями местной кухни. Об этом сообщили в горадминистрации.

Вопрос организации туристических маршрутов, которые станут брендом Кирова, подняли на недавнем заседании в мэрии в рамках подготовки к юбилею города. Дело в том, что при всем богатом прошлом областного центра, популярностью у путешественников он не пользуется. Прозвучал ряд предложений по созданию экскурсий с углублением в историю Вятки. Итогом стало решение сформировать рабочую группу, которая займется организацией брендовых маршрутов по нашему городу.

Отметим, что на данный момент в Кирове существуют маршруты «Вятка купеческая», «Вятка императорская», «Вятка романтическая», которые пользуются популярностью у жителей областного центра.