Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2021 12:13

В Кирове производили пельмени с антибиотиками

Партию продуктов с лекарством нашли в Салехарде
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В партии пельменей кировского производителя нашли антибиотик энрофлоксацин.

В партии пельменей кировского производителя нашли антибиотик энрофлоксацин.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове местный производитель изготавливал пельмени с антибиотиками. Об этом рассказали в областном Россельхознадзоре.

В августе минувшего года специалисты управления отобрали в Салехарде пельмени «Русские», произведенные в Кирове, и направили на экспертизу в рамках госзадания. Лабораторные исследования показали, что в пробе пельменей содержится антибиотик энрофлоксацин. В декабре управление Россельхознадзора в нашем регионе возбудили дело об административном правонарушении в отношении производителя - ООО «Мясные продукты».

Юрлицо признали виновным, назначив наказание в виде штрафа - 300 тысяч рублей. Производитель обратился в Арбитражный суд, требуя признать постановление незаконным. В июле 2021 года сумму штрафа снизили вдвое, до 150 тысяч. Предпринимателю вновь не понравилось принятое решение, и он снова подал иск о его отмене, как и постановления Россельхознадзора. На этот раз суд уже не пошел ему навстречу и оставил приговор в силе.