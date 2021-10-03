В Кирове производили пельмени с антибиотиками

В партии пельменей кировского производителя нашли антибиотик энрофлоксацин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове местный производитель изготавливал пельмени с антибиотиками. Об этом рассказали в областном Россельхознадзоре.

В августе минувшего года специалисты управления отобрали в Салехарде пельмени «Русские», произведенные в Кирове, и направили на экспертизу в рамках госзадания. Лабораторные исследования показали, что в пробе пельменей содержится антибиотик энрофлоксацин. В декабре управление Россельхознадзора в нашем регионе возбудили дело об административном правонарушении в отношении производителя - ООО «Мясные продукты».

Юрлицо признали виновным, назначив наказание в виде штрафа - 300 тысяч рублей. Производитель обратился в Арбитражный суд, требуя признать постановление незаконным. В июле 2021 года сумму штрафа снизили вдвое, до 150 тысяч. Предпринимателю вновь не понравилось принятое решение, и он снова подал иск о его отмене, как и постановления Россельхознадзора. На этот раз суд уже не пошел ему навстречу и оставил приговор в силе.