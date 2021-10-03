В Кировской области от COVID-19 лечатся почти 13 тысяч человек

В инфекционных стационарах лечатся более 4500 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб информирует: в Кировской области по состоянию на 3 октября выявили 149 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период с выздоровлением выписались 213 человек.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 4727 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 164 пациентам, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 537.

На дому проходят лечение 8196 кировчан. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5675 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 537 жителей области.