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Общество2 октября 2021 17:06

В Кирове из-за прорыва магистрального трубопровода от водоснабжения отключили десятки домов

Дефект устраняют сотрудники МУП «Водоканала»
Алексей РомановАлексей Романов
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На время проведения восстановительных работ будет организован подвоз питьевой воды. Фото: admkirov.ru

На время проведения восстановительных работ будет организован подвоз питьевой воды. Фото: admkirov.ru

В Кирове на улице Розы Люксембург произошел прорыв магистрального трубопровода. В результате без водоснабжения остались десятки домов, расположенных на шести улицах областного центра. Об этом сообщили в горадминистрации.

По сообщениям представителей МУП «Водоканала» воду отключили в десятках жилых объектах на улицах Казанской, Труда, МОПРа, Розы Люксембург, Ленина и Набережной Грина. Восстановительные работы должны завершить до 19.00. На это время организован подвоз питьевой воды.

Подробнее ознакомиться с адресами домов, а также расположением цистерны можно на официальном сайте ресурсоснабжающей компании или по телефону: 699-500.