Деревообрабатывающее предприятие Подосиновского района задолжало 500 сотрудникам более 8 млн рублей

Свою заработанную плату сотрудники будут получать по мере реализации имущества предприятия Фото: Олег ЗОЛОТО

В Подосиновском районе деревообрабатывающее предприятие задолжало 500 своим сотрудникам более 8 млн рублей. Заработанную плату с организации взыскали судебные приставы. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Деньги работники уже начали получать. На банковские счета предприятия и другое движимое и недвижимое имущество наложили арест. По мере его реализации общая задолженность в размере 8 млн 243 тысячи 750 рублей будет постепенно погашаться.

На руководителей организации завели дело об административном правонарушении. За неисполнение решения суда им грозит уголовная ответственность.