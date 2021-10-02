В Кирове приняли в эксплуатацию отремонтированную улицу Есенина

Новый асфальт уложили в два слоя по всем принятым нормативам. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершился ремонт дороги по улице Есенина. Участок длиной 200 метров уже приняли в эксплуатацию. Об этом сообщили в горадминистрации.

Новый асфальт соединил улицы Украинскую и Деповскую, которые также отремонтировали в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Для укрепления покрытия сначала произвели засыпку щебнем, а затем уложили асфальтобетонное основание в два слоя. После чего обустроили обочины.

На сегодняшний день подрядная организация АО «Гордормостстрой» продолжает работы на 21 объекте областного центра. Улицы Южная, Линейная, Тухачевского и проспект Строителей находятся в высокой степени готовности и скоро будут приняты в эксплуатацию.

Отметим, что улица Есенина является значимым участком, так как здесь располагается учебное заведение и наземный переход через железную дорогу.