Четвертый день продолжаются поиски 64-летнего жителя Куменского района

О местонахождении пожилого мужчины ничего не известно с конца сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 64-летнего жителя села Раменье Куменского района. В последний раз Александра Хлебникова видели 29 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего пожилого мужчины. Рост Александра Геннадьевича чуть выше среднего -177 см. У него плотное телосложение, седые волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку и штаны защитного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.