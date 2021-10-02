В Нововятске на стене жилого дома появилось граффити в честь 80-летнего юбилея «Ново-Вятки»

Граффити поможет популяризировать значение рабочих специальностей среди детей. Фото: admkirov.ru

В Нововятске на торцовой стороне пятиэтажного дома №77 на улице Советской появилось граффити, популяризирующее значение рабочих специальностей. Изображение посвящено 80-летнему юбилею механического завода. Эскиз картины сначала показали жильцам дома. На общем собрании они поддержали предложение. Об этом сообщили в горадминистрации.

Место нанесения рисунка выбрано не случайно. Дело в том, что прямо напротив дома находится общеобразовательная школа. Возможно кто-то из учеников, смотря на изображение, захочет связать свою жизнь с машиностроительной отраслью.

Отметим, что на сегодняшний день нововятский механический завод является одним из ключевых предприятий региона. Он занимает лидирующие позиции среди российских производителей насосных агрегатов и товаров народного потребления.