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Здоровье2 октября 2021 10:47

За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 147 человек

На стационарном лечении находятся более 4,5 тысяч пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделении реанимации кировские медики оказывают помощь 169 жителям региона

В отделении реанимации кировские медики оказывают помощь 169 жителям региона

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 2 октября выявлено 147 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 459 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 4553 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 169 пациентам, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 536.

В амбулаторных условиях проходят лечение 8142 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4942 исследования на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 790 жителей области.