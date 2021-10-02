Погода в Кировской области на 2 и 3 октября: холодно и пасмурно

Осенняя пора постепенно подходит к своему экватору Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

На дворе уже второй месяц осени. Природа постепенно начинает готовиться к наступлению зимы. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 2 октября, ожидается пасмурная погода. С утра пройдет небольшой дождик. Температура воздуха днем поднимется до отметки +9 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3 м/c. Атмосферное давление в пределах нормы - 758 мм ртутного столба.

В воскресенье, 3 октября, серьезных изменений не произойдет. Воздух в течение дня прогреется лишь до +9 градусов. Небо будет хмурым. Ветер продолжит дуть с севера с кратковременным усилением до 5 м/c. Атмосферное давление чуть выше нормы - 761 мм ртутного столба!