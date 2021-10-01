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Общество1 октября 2021 17:55

В Омутнинске женщина нашла реактивный снаряд в своем огороде

При осмотре боеприпас оказался болванкой
Маргарита Акагиева
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Взрывотехники установили, что предмет не является опасным. Фото: vk.com/club150428796

Взрывотехники установили, что предмет не является опасным. Фото: vk.com/club150428796

В Омутнинске женщина нашла в своем огороде предмет, похожий на боеприпас. К счастью, он оказался «болванкой», сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сигнал поступил 28 сентября около 11 часов. На своем приусадебном участке женщина обнаружила реактивный снаряд и тут же позвонила в правоохранительные органы. На место выехали взрывотехники ОМОН Росгвардии. При осмотре саперы выяснили, что это была лишь болванка боеприпаса, без взрывателя и взрывчатого вещества, и никакой опасности не представляла.

Кировчанам напоминают правила поведения при нахождении взрывоопасных предметов:

- прекратить выполняемую работу и отойти от находки на безопасное расстояние;

- предупредить о ней окружающих и не пускать никого в опасную зону;

- сообщите о находке по телефонам 102 или 112 и ждите представителей экстренных служб.

Ни в коем случае не пытайтесь трогать или сдвигать с места обнаруженный предмет, как и пытаться его обезвредить.