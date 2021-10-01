Мужской хор из Вологды споет кировчанам о любви

Фото: предоставлено Кировским драмтеатром

В октябре жители и гости области смогут посмотреть в драматическом театре спектакли не только кировской труппы. В нашем городе пройдут гастроли Смоленского драматического театра и Государственного музыкального театра Республики Мордовия из города Саранска.

Гости из Смоленска с 23 по 26 октября покажут на кировской сцене пять спектаклей:

- музыкальную сказку Максима Садовникова «Али-Баба» (0+), постановку «Собачье сердце» (16+) по Михаилу Булгакову, любовную историю «Верная жена» (16+) по мотивам пьесы Сомерсета Моэма и две комедии: «Весы» (16+) Евгения Гришковца и «Слишком женатый таксист» (16+) Рэя Куни.

Актеры музыкального театра из Мордовии представят с 28 по 30 октября кировским зрителям четыре спектакля. Это балеты: «Кармен» (12+) на музыку Жоржа Бизе, «Эсмеральда» (12+) Цезаря Пуни по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» и «Лебединое озеро» (6+) Петра Чайковского, а также музыкальную сказку по пьесе Владимира Илюхова и Василя Ткачёва «Храбрый Портняжка» (0+) по мотивам сказки братьев Гримм.

Но это еще не все! 11 октября Киров посетит с гастролями мужской хор Вологодской областной филармонии. Он даст в драмтеатре сразу два представления. В 11 часов маленьких зрителей ждет 45-минутное музыкальная сказка «Приключения Незнайки в стране невыученных уроков» (6+). Его главный герой попадает в забавные истории, знакомится с правилами дорожного движения и поведения в общественном транспорте. А еще он узнает, как интересно и увлекательно учиться в школе. В 18 часов артисты хора выступят с новой концертной программой «Вечная любовь» (12+). Она посвящена любви к родине, музыке, женщине, жизни. Каждая песня - маленький спектакль, наполненный глубокими эмоциями. Прозвучат лирические, исторические, народные песни. Среди них - знаменитые «Звездочка моя ясная», «Лебединая верность», «Поговори со мною, мама», «Вечная любовь», «Что так сердце растревожено», «Бесамо мучо» и другие.