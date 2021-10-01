Кировские байкеры организуют уникальную выставку мотоциклов

Фото: предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Кировские байкеры решили закрыть мотосезон-2021 уникальной выставкой. На ней будет представлена вся линейка мотоциклов «Хонда Голдвинг» за последние 40 лет. В селе Талица 2 октября, с 15 часов, кировчане и гости нашей области смогут не только увидеть легендарные «Хонда» от лучших кастом-мастерских (занимаются оформлением или полной переделкой серийных моделей мотоциклов - Ред.) России и Калифорнии, но сделать селфи с ними. На выставку, пройдя 2600 км, прибыл даже специальный трайк (трехколесный байк - Ред.) из Нижневартовска. Этот «Голдвинг Калифорния сайд кар кобра» из Ханты-Мансийского АО подготовлен для зимних условий Севера. Помимо мотоциклов, организаторы планируют показать гостям мероприятия самые большие внедорожники «Тойота Тундра».

На этой же площадке состоится концерт группы «Gregors Band» и дискотека. Все желающие могут получить подарки, приняв участие в конкурсах от мотоклуба «Орден Севера». А самые активные получат пригласительные на трибъют «Сектора Газа». Гостей праздника также приглашают поучаствовать в увлекательном мотоквесте по Кирову.

Праздник продолжит концерт и увлекательное шоу в клубе «Гауди».