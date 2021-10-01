В Кирове задержали подростка-наркодилера

На время расследование 16-летний подросток взят под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове поймали 16-летнего подростка, который пытался спрятать наркотики в тайник для дальнейшей продажи через сеть «Интернет». Теперь несовершеннолетнему жителю областного центра грозит тюремный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый действовал с пока еще не установленной группой лиц. Они умышленно делали «закладки» с целью дальнейшей продажи запрещенных веществ.

В настоящее время сотрудники СК выясняют все причины и мотивы преступления. Расследование продолжается.