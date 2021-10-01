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Происшествия1 октября 2021 15:23

В Кирове задержали подростка-наркодилера

На 16-летнего юношу завели уголовное дело
Алексей РомановАлексей Романов
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На время расследование 16-летний подросток взят под стражу

На время расследование 16-летний подросток взят под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове поймали 16-летнего подростка, который пытался спрятать наркотики в тайник для дальнейшей продажи через сеть «Интернет». Теперь несовершеннолетнему жителю областного центра грозит тюремный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый действовал с пока еще не установленной группой лиц. Они умышленно делали «закладки» с целью дальнейшей продажи запрещенных веществ.

В настоящее время сотрудники СК выясняют все причины и мотивы преступления. Расследование продолжается.