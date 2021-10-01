Вторые сутки в Кирове продолжаются поиски 75-летнего пенсионера

О местонахождении пенсионера ничего не известно с 30 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кирова просят помочь в поиске 75-летнего жителя областного центра. В последний раз Александра Умнова видели в четверг, 30 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Активисты составили приметный портрет пропавшего мужчины. Александр Петрович среднего роста (174см) и плотного телосложения. У него светло-русые волосы с пролысиной и голубые глаза. Предположительно был одет в синюю куртку и джинсы, а также темно-серые резиновые сапоги и бейсболку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.