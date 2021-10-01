Жительница Пижанского района, убившая своего мужа, отправится под суд

На сегодняшний день все материалы уголовного дела направлены в суд для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоро состоится суд над 60-летней жительницей деревни Лом-Комары Пижанского района, которая зарезала своего мужа. Женщине грозит длительное тюремное заключение. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что 1 июня подсудимая действительно совершила данное преступление. В тот день она вместе с 57-летним мужем беседовали и распивали алкоголь в одном их частных домов. В определенный момент между ними произошел конфликт на бытовой почве. Женщина взяла кухонный нож и ударила потерпевшего по телу. От полученной травмы мужчина скончался.

Жену убитого быстро задержали. На нее завели уголовное дело. Свою вину она полностью признала.

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено. Все материалы направлены в суд для вынесения окончательного приговора.