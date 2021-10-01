За сутки в Кировской области коронавирусом заболели еще 144 человека

В инфекционных стационарах кировские медики оказывают помощь 4471 жителю области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 1 октября выявлено 144 новых случая заражения COVID-19. За это же время выздоровели 303 человека.

На лечении в инфекционных отделениях находится 4471 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 162 пациентам, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 534.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7655 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 6314 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошел 713 жителей области.