В Кирове установили камеры видеонаблюдения на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской

На установку новых камер и светофоров выделили больше 56 миллионов рублей. Фото: admkirov.ru

В Кирове на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской установили пять комплексов фото- и видеофиксации. Как пояснили в горадминистрации, этот участок - место концентрации ДТП, и установка камер позволит снизить аварийность, дисциплинируя водителей.

Известно, что комплексы будут фиксировать нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на «встречку». На этом же месте также установили обзорную камеру. Картинка с нее идет напрямую сотрудникам ГИБДД. Подключение комплексов запланировано на октябрь. Их также установят на перекрестках Октябрьского проспекта и улицы Профсоюзной и улиц Ленина и Преображенской.

Кроме того, в городе идет модернизация семи светофоров. К примеру, 30 сентября регулировщик появился на улице Комсомольской, 3, где его ранее не было. Вскоре появятся и остальные, где и когда - пока не известно.

В мэрии добавили, что на установку светофоров и комплексов фото- и видеофиксации выделено около 56,5 миллионов рублей.