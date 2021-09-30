В Санчурске мужчина зарезал своего собутыльника во время пьяной ссоры

В момент ссоры мужчина вытащил из кармана нож и ударил им собутыльника несколько раз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Санчурске 38-летний мужчина зарезал своего собутыльника. Возбуждено уголовное дело, сообщает областной Следком.

28 сентября жители поселка обнаружили труп местного жителя, 40-летнего мужчины, на одной из улиц, с колото-резаной раной, которая и стала причиной смерти. Полиция и следователи установили возможного убийцу. Им оказался житель Санчурского района, знакомый погибшего.

В тот день, по версии следствия, мужчины пили вместе. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, один из них выхватил из кармана нож и несколько раз ударил им собутыльника. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого задержали 29 сентября, решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.