Кировская ЦДС станет оператором оплаты проезда на общественном транспорте с 1 ноября

ЦДС будет также предоставлять услуги по оплате питания в школах и прохода в них. Фото: admkirov.ru

В Кирове с 1 ноября сменится оператор проезда в общественном транспорте. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, теперь его функции будет исполнять Центральная диспетчерская служба - ЦДС.

Она также будет предоставлять услуги безналичной оплаты питания школьников и прохода в учебные заведения, где установлена система контроля доступа. Эти функции будут действовать в прежнем режиме.

Как пояснили в ведомстве, кировчане не заметят никакой разницы. Все услуги, которые им предоставлялись, останутся прежними. Перевыпускать транспортную карту не придется, ею все также можно будет расплатиться в общественном транспорте - так же, как и банковской, и наличными деньгами.

В мэрии также добавили, что ЦДС планирует расширять круг сервисов по оплате проезда и мониторингу общественного транспорта. В дальнейшем также возможно развитие безналичной системы оплаты питания в школах и внедрение новых сервисов по извещению родителей.