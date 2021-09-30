В Афанасьевском районе у бывшего работника администрации отобрали квартиру за 2,8 миллиона рублей

Прокуратура обратилась в суд с требованием отнять квартиру в доход государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Афанасьевском районе у бывшего сотрудника администрации отобрали квартиру. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Так, у бывшего муниципального служащего администрации одного из сельских поселений района в Кирове находилась квартира стоимостью в 2,8 миллиона рублей. Прокуратура, обязанная контролировать расходы чиновников, выяснила, что траты на приобретение жилья не соответствуют совокупным доходам служащего и членов его семьи. Иначе говоря, стоимость квартиры в три раза превысила доход экс-чиновника и всей его семьи за три года.

Сотрудники ведомства подали иск в суд об обращении квартиры в доход государства. Требование удовлетворили, пока что запретив бывшему служащему проводить регистрационные действия с недвижимостью.