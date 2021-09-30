В Кирове 1 октября пройдут «сплошные проверки» по неуплате штрафов

В рейд с автоинспекторами выйдут и судебные приставы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове пройдут «сплошные проверки». Ловить, однако, будут не пьяных водителей, а неплательщиков штрафов. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Проверки пройдут 1 октября на территории Октябрьского района. Совместно с автоинспекторами в рейд выйдут судебные приставы. Как сообщает ведомство, в 2021 году за неуплату штрафов по линии ГИБДД в установленный срок возбудили более двух тысяч административных производств.

Кировчанам напоминают: должниками считаются автомобилисты, не оплатившие штраф в течение 60 дней с момента вступления постановления о правонарушении в законную силу. Отказ от получения не освобождает от обязанности уплаты. В случае нарушения срока придется заплатить сумму вдвое большую (не менее тысячи рублей), либо получить до 15 административного ареста или до 50 часов обязательных работ.

Следует также отметить, что на оплату штрафа можно получить скидку в 50%, если с момента вынесения постановления не прошло 20 дней.