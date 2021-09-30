За сутки в Кировской области коронавирусом заразились еще 145 человек

В отделении реанимации кировские врачи оказывают помощь 164 жителям области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 30 сентября выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 354 человека.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 4318 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 164 пациентам, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 532.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7969 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5442 исследования на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошел 815 жителей области.