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Общество30 сентября 2021 8:53

В Кирове с 30 сентября разрешат проезд по улице Некрасова

Ограничение движения по участку, закрытому из-за работ на теплосетях, сняты
Маргарита Акагиева
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Общественный транспорт также вернется к своей работе. Фото: admkirov.ru

Общественный транспорт также вернется к своей работе. Фото: admkirov.ru

30 сентября в Кирове откроют улицу Некрасова. Участок в районе пересечения с улицей Ивана Попова был закрыт с августа из-за реконструкции теплосетей. Как сообщили в горадминистрации, на данный момент ремонтные работы закончены. Подрядчик также восстановил дорожное покрытие.

- Проезжая часть по ул. Некрасова будет открыта для движения транспорта, в том числе общественного. Автобусы №№ 51 и 23 вернутся на свои обычные маршруты, - информирует отдел транспорта мэрии.

Ведомство также уточняет, что временные остановки на улицах Пугачева, Калинина и Сурикова перестанут действовать.