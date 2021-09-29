В Кирово-Чепецке состоялось избрание нового главы города

Елена Савина стала главой Кирово-Чепецка. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке избрали нового главу города. Как сообщает пресс-служба мэрии, ею стала Елена Савина.

Главу города избирали депутаты Кирово-Чепецкой городской Думы шестого созыва на заседании 29 сентября. Назначение было первым вопросом повестки. За кандидатуру Елены Савиной проголосовало большинство слуг народа. В течение 10 дней с публикации решения она должна принести присягу.

Стоит отметить, что, согласно Уставу, глава города является и председателем Гордумы. Ее заместителем избрали Сергея Торицына - бывший начальник отряда ГУ МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области.

После избрания главы города депутаты утвердили составы постоянных комиссий и их председателей, а также обсудили различные вопросы касательно жизни города и его развития.