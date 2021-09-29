В Тужинском районе главу сельского поселения осудят за превышение должностных полномочий

Вскоре глава поселения предстанет перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тужинском районе будут судить главу Михайловского сельского поселения. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает областной Следственный комитет.

Как сообщает ведомство, в ноябре 2020 года бывшие работники сельхозкооператива в деревне Васькино продали принадлежащее им здание склада за 80 тысяч рублей на основании паевого взноса. Вырученные средства они передали на хранение продавцу местного магазина.

Через несколько месяцев в деревне поломался водопровод. Глава Михайловского сельского поселения отремонтировал его и купил запасной насос для водонапорной башни, взяв эти самые 80 тысяч рублей. Его действия признали незаконными и причинившими материальный ущерб. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд.