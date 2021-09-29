Да будет свет: в Кирове и пригородах продолжают устанавливать систему освещения на улицах

На большинстве улиц освещение появится впервые. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжаются работы по установке систем освещения на улицах областного центра и его пригородах. Свет появится на многих участках, где раньше его никогда не было. Об этом рассказали в администрации города.

Так, сотрудники подрядной организации «Кировсвет» уже поставили опоры на улице Хвойной в микрорайоне Чистые пруды. Рабочим осталось лишь провести провода и подключить светильники. По словам местных жителей, освещения здесь не было на протяжении более чем 10 лет.

Всего же в текущем году планируется подключить 31 подобный объект. Большинство из них находятся в высокой степени готовности.

Отметим, что мощность светильников зависит от интенсивности движения улицы, ширины дороги и пролеганию маршрута общественного транспорта.