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Общество29 сентября 2021 14:57

Да будет свет: в Кирове и пригородах продолжают устанавливать систему освещения на улицах

Работы ведут в рамках реализации муниципальной программы
Алексей РомановАлексей Романов
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На большинстве улиц освещение появится впервые. Фото: admkirov.ru

На большинстве улиц освещение появится впервые. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжаются работы по установке систем освещения на улицах областного центра и его пригородах. Свет появится на многих участках, где раньше его никогда не было. Об этом рассказали в администрации города.

Так, сотрудники подрядной организации «Кировсвет» уже поставили опоры на улице Хвойной в микрорайоне Чистые пруды. Рабочим осталось лишь провести провода и подключить светильники. По словам местных жителей, освещения здесь не было на протяжении более чем 10 лет.

Всего же в текущем году планируется подключить 31 подобный объект. Большинство из них находятся в высокой степени готовности.

Отметим, что мощность светильников зависит от интенсивности движения улицы, ширины дороги и пролеганию маршрута общественного транспорта.