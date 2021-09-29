Кировские полицейские помогли отыскать заблудившегося в лесу пенсионера

Мужчину нашли в лесу в 13 км от его родной деревни Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Полицейские Кировской области помогли найти заблудившегося в лесу 80-летнего мужчину. Пенсионер жив и доставлен домой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Первой тревогу забила жена потерявшегося жителя деревни Лифаново Юрьянского района. Она пришла в полицейский участок и рассказала, что ее муж ушел гулять в лес и не вернулся.

Правоохранители незамедлительно выехали на место и организовали поисковые мероприятия. Помочь вызвались и волонтеры.

Искать пожилого мужчину пришлось всю ночь. Лишь утром его удалось найти в районе деревни Савватеевщина, расположенной в 13 км от родного населенного пункта. Пенсионера опросили и передали родственникам.