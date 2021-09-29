Кирове во всех домах и социальных объектах включили отопление

Во время подготовки к отопительному сезону в Кирове отремонтировали 41 участок теплосетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове подвели первые итоги начала отопительного сезона. На сегодняшний день тепло дали во все многоквартирные дома и социальные объекты областного центра. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Кондратова, в текущем году ремонт тепловых сетей проводился на 41 объекте, на 14 из которых все работы, включая благоустройство, полностью завершены. На 23 участках заменены трубы, а на 4 продолжается реконструкция без отключения потребителя от ресурса.

Полностью завершить все работы планируется к 15 октября. Если подрядная организация что-то не успеет, то окончательно все доделают в следующем году, как только позволит погода.

Отметим, что к отопительному сезону готовились и управляющие компании. Из 109 существующих в Кирове УК, паспорт допуска не получили «Альянс», «Городской комфорт», «Жилремкомплекс» и «Опора». Информация о нарушениях направлена в прокуратуру и ГЖИ. Провинившиеся организации могут привлечь к административной ответственности.

К сожалению, из-за возникающих дефектов на теплосетях, без горячей воды остаются жители 60 домов. Для устранения неполадок в круглосуточном режиме работают аварийные бригады.