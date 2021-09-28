Как кировчане будут платить за отопление за сентябрь: пояснения Госжилинспекции

Некоторые кировчане будут платить за отопление за весь месяц, а некоторые - лишь за половину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С началом отопительного сезона во всей красе встает вопрос: сколько придется платить? Особенно с учетом того, что тепло в дома поступило отнюдь не в один и тот же день. Госжилинспекция Кировской области дала пояснения по этой ситуации.

Итак, начисление платы за сентябрь зависит от того, имеется ли в доме прибор учета тепловой энергии (ОДПУ). Если да - размер определяется, исходя из его показаний. Иными словами, если отопление в вашем доме подали с 16 сентября, то и расчет пойдет с этой даты, и платить придется только за полмесяца, по факту.

Если прибора нет, или он сломался, или закончился срок его поверки - жильцам не повезло. В таком случае кировчане будут платить за отопление, исходя из установленного норматива потребления за весь месяц. То бишь даже если тепло в вашей квартире стало, условно говоря, того же 16 сентября, вам начислят плату как за целый месяц. Будто вы грелись с самого наступления осени.

- Такой порядок начисления установлен потому, что на территории Кировской области нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению утверждены на отопительный период, который составляет 8 месяцев (с сентября по апрель включительно). То есть счет за отопление жители домов без общедомовых приборов учета получают 8 месяцев в году, с сентября по апрель, - объясняет региональная ГЖИ. - В течение четырех месяцев, с мая по август, плата не начисляется.