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Происшествия28 сентября 2021 12:34

Кировчанка нашла на улице банковскую карту и расплачивалась ею в разных районах города

Женщине грозит тюремный срок
Алексей РомановАлексей Романов
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Подозреваемая совершала покупки до тех пор, пока на найденной карте не кончились деньги

Подозреваемая совершала покупки до тех пор, пока на найденной карте не кончились деньги

Фото: Александр ГЛУЗ

В Кирове задержали женщину, которая незаконно воспользовалась банковской картой несовершеннолетней девушки. Теперь подозреваемой грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или даже лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, 37-летняя жительница областного центра нашла карту 16-летней потерпевшей на улице. После чего, решив не упускать такой шанс, оплатила бесконтактным способом несколько товаров. Покупки подозреваемая совершала пока не кончались деньги на счете.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.