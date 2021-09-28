Кировчанка нашла на улице банковскую карту и расплачивалась ею в разных районах города

Подозреваемая совершала покупки до тех пор, пока на найденной карте не кончились деньги Фото: Александр ГЛУЗ

В Кирове задержали женщину, которая незаконно воспользовалась банковской картой несовершеннолетней девушки. Теперь подозреваемой грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или даже лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, 37-летняя жительница областного центра нашла карту 16-летней потерпевшей на улице. После чего, решив не упускать такой шанс, оплатила бесконтактным способом несколько товаров. Покупки подозреваемая совершала пока не кончались деньги на счете.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.