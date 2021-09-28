Кировская прокуратура внесла представление за неработающие системы видеонаблюдения

В Кирове установлено 129 камер, фиксирующих нарушения на дорогах и в общественных местах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове прокуратура заинтересовалась неработающими видеокамерами наружного наблюдения. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Системой ситуационного видеонаблюдения в нашем городе занимается «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления». В его обязанностях - содержать и обслуживать камеры, установленные в рамках реализации программы «Безопасный город». Всего их 129, и они расположены на 35 площадках Кирова - фиксируют правонарушения на дорогах и в общественных местах.

Как установила прокуратура, пять систем видеонаблюдения вышли из строя еще в январе 2021 года. До сих пор никто даже не попытался исправить проблему. Директору ответственной организации внесли представление по итогам проверки. Устранение нарушений контролирует прокуратура.