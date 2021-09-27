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Общество27 сентября 2021 18:22

Кировчане могут выбрать, какой каток появится в Кочуровском парке

Сейчас вариантов два - прогулочный или классический
Маргарита Акагиева
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Каким в итоге будет каток в Кочуровском парке - решать кировчанам.

Каким в итоге будет каток в Кочуровском парке - решать кировчанам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кочуровском парке хотят обустроить каток к зиме. Осталось решить, какой именно - прогулочного типа или классический? Самостоятельно эту дилемму власти решили не решать и обратились к горожанам за сбором мнений. Опрос появился на странице ВКонтакте главы горадминистрации Дмитрия Осипова.

- С коллегами рассматриваем вопрос об обустройстве катков и сегодня посетили Кочуровский парк. Здесь площадка для массового катания на коньках может быть классического типа (овальной или прямоугольной формы) либо прогулочного типа - по периметру фонтана с дорожкой к уличной сцене. В связи с чем было бы интересно узнать предпочтения горожан по поводу вида катка в Кочуровском парке, - пишет сити-менеджер на своей стене.

Оставить свой голос может любой желающий. Поучаствовать в анонимном опросе и помочь все-таки определиться с видом катка можно здесь. Отметим, что сейчас свой голос оставили уже почти 700 кировчан, и вариант «прогулочный тип» пока что лидирует.