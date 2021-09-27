Экс-глава Унинского района предстанет перед судом за получение взятки и хищение имущества

В ближайшее время экс-глава района ответит за свои действия перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Унинском районе перед судом предстанет бывший глава муниципалитета. Его обвиняют в получении взятки и хищении имущества, сообщает областной Следком.

Как выяснило ведомство, в 2019 году мужчина, будучи главой муниципалитета, присвоил 280 тысяч рублей, вырученных от продажи казенного металлолома. Полученные деньги ушли не в бюджет района, а в карман его главы. А в 2017 году он взял 35 тысяч рублей от местного жителя за незаконную передачу ему передвижной механической мастерской, которая находилась на муниципальном балансе. Ни о каком договоре купли-продажи речи и не шло. В этом случае бюджет района также понес материальный ущерб.

На бывшего главу завели уголовные дела сразу по двум статьям. Сейчас расследование окончено, материалы направлены в суд вместе с обвинительным заключением.