Прогноз погоды в Кирове с 27 сентября по 1 октября: дожди и очень высокое давление

Рабочая неделя выдастся холодной и дождливой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан ожидает дождливая и прохладная неделька. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 27 сентября по 1 октября.

В понедельник, 27 сентября, слабый дождь будет лить с самого рассвета и прекратится ближе к вечеру. Воздух прогреется лишь до +6 градусов. Вдобавок ко всему этому синоптики обещают сильный ветер: порывы могут достигать 13 м/с. Атмосферное давление - очень высокое: до 756 мм ртутного столба.

Во вторник, 28 сентября, дождя не будет. Вместо этого станет еще холоднее: до +4 градусов. Ветер практически стихнет, порывы достигнут 7 м/с. Атмосферное давление станет еще выше - до 758 мм ртутного столба.

В среду, 29 сентября, снова ожидается слабый дождь - с середины дня и до ночи. Термометры покажут отметку в +6 градусов. Ветра практически не будет, порывы могут достигать 6 м/с. Атмосферное давление поползет вверх - до 759 мм ртутного столба.

В четверг, 30 сентября, дождь будет лить с утра до ночи. Воздух прогреется до +7 градусов, ветра не ожидается совсем. Атмосферное давление постепенно пойдет на спад, но все еще останется очень высоким: 756 мм ртутного столба.

В пятницу, 1 октября, потеплеет до +8 градусов. Синоптики обещают слабый дождь ранним утром - до 9 часов. Ветер вновь поднимется: порывы могут достигать 9 м/с. Атмосферное давление к вечеру также пойдет на подъем - до 759 мм ртутного столба.