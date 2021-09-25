В Кирове Range Rover протаранил гараж

Авария произошла в субботу, 25 сентября. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу утром, 25 сентября, на улице Северное Кольцо произошла автомобильная авария. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Range Rover врезался в гараж. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- В результате происшествия три человека получили травмы: водитель, а также два пассажира 30-летний мужчина и 20-летняя женщина, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.