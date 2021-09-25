Общественники сообщили о загрязнении реки Куринка

Общественники предполагают, что всему виной может быть местное предприятие, которое сбрасывает стоки молочной промышленности в реку. Фото: vk.com/onfkirov

В Кировской области очевидцы обнаружили сброс непонятной субстанции в реку Куринка в Котельничском районе. О загрязнении сообщили активисты регионального штаба ОНФ.

- На фото отчетливо видно, что слив непонятной субстанции идет через трубу, - поделились в ОНФ. - В результате вода покрылась пеной.

Общественники предполагают, что всему виной может быть местное предприятие, которое сбрасывает стоки молочной промышленности в реку. Подобный случая уже был зафиксирован в 2019 году. На данный момент активисты направили обращение в министерство охраны окружающей среды.