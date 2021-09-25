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Происшествия25 сентября 2021 13:12

В Кирове полицейские «накрыли» игорную точку на Лепсе

Терминалы изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Андрей Сергеев
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23 сентября сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кирову изъяли игровое оборудование. Фото: 43.мвд.рф

23 сентября сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кирову изъяли игровое оборудование. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации азартных игр в магазине на улице Лепсе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области.

- 23 сентября сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли игровое оборудование, установленное в фойе одного из торговых предприятий, расположенного на улице Лепсе, - уточнили в ведомстве.

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Полицейские ликвидировали очередную игорную точку в Кирове
Полицейские ликвидировали очередную игорную точку в Кирове
Видео: 43.мвд.рф

В настоящее время собственник игрового оборудования установлен. Кировчанину может грозить до двух лет лишения свободы.

По данным регионального МВД, с начала года в Кировской области возбуждено 50 уголовных дел по ст. 171.2 УК РФ – «Незаконные организация и проведение азартных игр».